TRATON Aktie News: TRATON verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Die Aktie von TRATON zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die TRATON-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,58 EUR.

Im XETRA-Handel kam die TRATON-Aktie um 11:42 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 31,58 EUR. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,92 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 31,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.945 TRATON-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,75 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 25,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,30 EUR je TRATON-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 36,15 EUR angegeben.

Am 25.07.2025 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,59 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte TRATON möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der TRATON-Aktie angepasst

TRATON-Aktie wenig bewegt TRATON erschließt neue Kapitalmärkte in Australien und Asien

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingebracht