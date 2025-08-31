TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Dienstagvormittag ins Plus
Die Aktie von TRATON zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 31,56 EUR.
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 31,56 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TRATON-Aktie bisher bei 31,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,40 EUR. Zuletzt wechselten 625 TRATON-Aktien den Besitzer.
Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,83 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem TRATON seine Aktionäre 2024 mit 1,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 36,15 EUR angegeben.
TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. TRATON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte TRATON möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 EUR je TRATON-Aktie belaufen.
Analysen zu TRATON
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
