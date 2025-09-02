TRATON Aktie News: TRATON verteuert sich am Mittwochvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von TRATON zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 30,56 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 30,56 EUR zu. Die TRATON-Aktie legte bis auf 30,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 30,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.250 TRATON-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. 25,82 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 21,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Analysten bewerten die TRATON-Aktie im Durchschnitt mit 36,15 EUR.

TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

