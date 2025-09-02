DAX23.691 +0,4%ESt505.326 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.984 -0,9%Euro1,1652 -0,1%Öl66,94 -0,7%Gold3.543 -0,5%
DAX fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab
Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck
Blick auf TRATON-Kurs

TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Donnerstagvormittag ins Plus

04.09.25 09:25 Uhr
TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Donnerstagvormittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TRATON. Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 30,28 EUR.

TRATON
30,14 EUR -0,32 EUR -1,05%
Um 09:07 Uhr stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 30,28 EUR. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 30,52 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.608 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 26,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,12 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,15 EUR je TRATON-Aktie aus.

TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

