TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagnachmittag in Grün

11.09.25 16:13 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagnachmittag in Grün

Die Aktie von TRATON zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 30,42 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
30,14 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 30,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TRATON-Aktie bisher bei 30,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.951 TRATON-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2025 auf bis zu 38,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,40 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,34 EUR an.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat TRATON 11,30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte TRATON möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

mehr Analysen