DAX23.640 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Klarna A414N7 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Aktienkurs aktuell

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Verlusten

12.09.25 12:07 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 30,28 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
30,56 EUR 0,42 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie musste um 11:42 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 30,28 EUR. In der Spitze büßte die TRATON-Aktie bis auf 30,22 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,64 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.213 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,45 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 21,25 Prozent niedriger. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,30 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,34 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 25.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 29.10.2025 gerechnet. TRATON dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,81 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor einem Jahr verdient

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der TRATON-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
03.07.2025TRATON BuyWarburg Research
02.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen