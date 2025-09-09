TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 30,28 EUR abwärts.

Die TRATON-Aktie musste um 11:42 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 30,28 EUR. In der Spitze büßte die TRATON-Aktie bis auf 30,22 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,64 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.213 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,45 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 21,25 Prozent niedriger. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,30 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,34 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 25.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 29.10.2025 gerechnet. TRATON dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,81 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor einem Jahr verdient

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der TRATON-Aktie angepasst