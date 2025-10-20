TRATON Aktie News: TRATON am Montagvormittag gesucht
Die Aktie von TRATON gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 26,28 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von TRATON legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 26,28 EUR. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,32 EUR zu. Mit einem Wert von 26,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.929 TRATON-Aktien umgesetzt.
Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 46,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 4,41 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,90 EUR je TRATON-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 25.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,42 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient
Erste Schätzungen: TRATON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TRATON GROUP
Nachrichten zu TRATON
Analysen zu TRATON
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen