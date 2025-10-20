TRATON Aktie News: TRATON am Montagvormittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von TRATON gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 26,28 EUR.

Das Papier von TRATON legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 26,28 EUR. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,32 EUR zu. Mit einem Wert von 26,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.929 TRATON-Aktien umgesetzt.

Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 46,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 4,41 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,90 EUR je TRATON-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 25.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,42 EUR je Aktie aus.

