Notierung im Fokus

TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Montagmittag gestärkt

20.10.25 12:05 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Die Aktie von TRATON gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 26,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
26,20 EUR -0,22 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:40 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 26,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 26,46 EUR. Bei 26,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.194 TRATON-Aktien.

Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 3,75 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Analysten bewerten die TRATON-Aktie im Durchschnitt mit 35,90 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 25.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,30 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen