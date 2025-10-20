TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TRATON zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 26,24 EUR.

Um 15:44 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 26,24 EUR nach oben. Bei 26,46 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,14 EUR. Zuletzt wechselten 82.722 TRATON-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,53 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 4,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Analysten bewerten die TRATON-Aktie im Durchschnitt mit 35,90 EUR.

TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 11,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent verringert.

TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. TRATON dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

