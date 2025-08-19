DAX24.288 ±0,0%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.883 -0,1%Nas21.156 -0,1%Bitcoin97.284 -0,8%Euro1,1615 -0,3%Öl67,22 +0,3%Gold3.345 -0,1%
TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit roter Tendenz

21.08.25 16:11 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 31,48 EUR ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 31,48 EUR. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,46 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,52 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.197 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 22,14 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 25,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,15 EUR aus.

Am 25.07.2025 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,49 Prozent zurück. Hier wurden 11,30 Mrd. EUR gegenüber 11,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,89 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

