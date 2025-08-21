TRATON Aktie News: TRATON am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 32,14 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 32,14 EUR. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,14 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.881 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TRATON-Aktie bei 36,15 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 25.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. TRATON dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,89 EUR je TRATON-Aktie.

