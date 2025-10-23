TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagnachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von TRATON zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TRATON legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,26 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 26,26 EUR. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,36 EUR zu. Bei 26,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 145.532 TRATON-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 46,42 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 4,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,90 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 25.07.2025 vor. TRATON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

Erste Schätzungen: TRATON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX