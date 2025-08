TUI Aktie News: TUI gibt am Mittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 7,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,2 Prozent auf 7,78 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 7,73 EUR. Bei 7,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 907.064 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 8,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,08 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,10 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,103 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,22 EUR an.

TUI ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie pendelt um 8-Euro-Marke - Experten optimistisch für baldigen Ausbruch

TUI gibt erstmals seit 2018 wieder Schuldschein über 250 Millionen Euro aus - Aktie tiefer

TUI-Aktie im Visier von Shortsellern: Dennoch neues Jahreshoch erreicht