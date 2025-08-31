TUI Aktie News: TUI zieht am Vormittag an

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 8,80 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 8,80 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.942 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 64,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,098 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,19 EUR.

TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent auf 6,20 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 16.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

