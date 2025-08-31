TUI Aktie News: TUI zieht am Vormittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 8,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:05 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 8,80 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.942 TUI-Aktien umgesetzt.
Am 18.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 64,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,098 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,19 EUR.
TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent auf 6,20 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 16.12.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TUI-Aktie
Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben
TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend
Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Nachrichten zu TUI AG
Analysen zu TUI AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2025
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.2023
|TUI Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen