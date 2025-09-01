TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag schwächer

TUI im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 8,62 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 8,62 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 8,62 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.113 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Bei 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 60,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,098 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,19 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,13 Prozent auf 6,20 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2025 terminiert. Schätzungsweise am 16.12.2026 dürfte TUI die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je TUI-Aktie.

