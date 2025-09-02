TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich TUI

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 8,29 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 8,29 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 8,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 189.506 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 12,14 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 54,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,098 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 10,19 EUR.

Am 13.08.2025 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umsetzen können.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 vorlegen. TUI dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

