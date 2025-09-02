TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 8,30 EUR zu.

Das Papier von TUI legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 8,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 8,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 518.601 Stück.

Am 18.08.2025 markierte das Papier bei 9,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,38 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,098 EUR aus. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TUI 0,10 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,13 Prozent auf 6,20 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,26 EUR je Aktie.

