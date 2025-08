TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 7,71 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 7,71 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 7,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 495.536 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 8,88 EUR markierte der Titel am 12.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 52,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,103 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,22 EUR an.

Am 14.05.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,58 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 19.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,20 EUR je TUI-Aktie.

