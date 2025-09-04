TUI Aktie News: TUI schiebt sich am Nachmittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 8,20 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 8,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 8,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,20 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 857.462 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 34,63 Prozent sinken.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,098 EUR aus. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 6,20 Mrd. EUR gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 10.12.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 16.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

