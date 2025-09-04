TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag gesucht

TUI im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 8,17 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 8,17 EUR zu. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,21 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 414.359 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR an. Gewinne von 13,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 34,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,098 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,19 EUR aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Schätzungsweise am 16.12.2026 dürfte TUI die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

