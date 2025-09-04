DAX23.821 +0,2%ESt505.362 +0,3%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1686 +0,3%Öl66,65 -0,3%Gold3.551 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Porsche PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen
NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an! NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
TUI im Blick

TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag gesucht

05.09.25 12:06 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 8,17 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,19 EUR 0,01 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 8,17 EUR zu. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,21 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 414.359 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR an. Gewinne von 13,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 34,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,098 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,19 EUR aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Schätzungsweise am 16.12.2026 dürfte TUI die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie verliert: TUI nimmt Japan ins Visier - Anleger unbeeindruckt

TUI-Aktie schwächelt trotz starker Prognose: Droht die Trendwende?

Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen