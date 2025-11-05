TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von TUI

Aktie im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,01 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 7,01 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 6,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 664.000 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 32,61 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 23,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,095 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,36 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

