TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von TUI

05.11.25 12:04 Uhr
TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von TUI

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,01 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,00 EUR -0,07 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 7,01 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 6,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 664.000 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 32,61 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 23,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,095 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,36 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Trotz Kursrückschlag - kommt bald der Ausbruch?

TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
