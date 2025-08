TUI Aktie News: TUI steigt am Mittwochmittag

So entwickelt sich TUI

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 7,80 EUR zu.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 7,80 EUR. Bei 7,82 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 311.225 TUI-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 13,85 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,23 EUR am 07.08.2024. Mit Abgaben von 32,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,103 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 14.05.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

