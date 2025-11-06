TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von TUI

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 7,03 EUR ab.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 7,03 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 7,03 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,09 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.590.685 Aktien.

Am 18.08.2025 markierte das Papier bei 9,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 32,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 23,77 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,20 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR in den Büchern standen.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.12.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

