TUI Aktie News: TUI am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 7,08 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 7,08 EUR. Bei 7,11 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 773.731 TUI-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,30 EUR) erklomm das Papier am 18.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 24,27 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,095 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,36 EUR an.

TUI veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.12.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 16.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von TUI.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je TUI-Aktie.

