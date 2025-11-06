DAX24.028 -0,1%Est505.667 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 -2,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1516 +0,2%Öl63,95 +0,6%Gold4.012 +0,8%
Notierung im Fokus

TUI Aktie News: TUI am Mittag mit positiven Vorzeichen

06.11.25 12:04 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 7,09 EUR nach oben.

TUI AG
7,09 EUR -0,00 EUR -0,03%
Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 7,09 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,11 EUR zu. Bei 7,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 607.806 TUI-Aktien.

Bei einem Wert von 9,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2025). Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 31,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 24,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,36 EUR.

TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,20 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.12.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen