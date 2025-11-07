TUI Aktie News: TUI macht am Mittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 7,01 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 7,11 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 381.245 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 32,61 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 30,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,095 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,36 EUR je TUI-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TUI 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,79 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Trotz Kursrückschlag - kommt bald der Ausbruch?

TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden