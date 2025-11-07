TUI Aktie News: TUI macht am Mittag Boden gut
Die Aktie von TUI zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 7,01 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 7,11 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 381.245 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 32,61 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 30,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,095 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,36 EUR je TUI-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TUI 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,79 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen.
TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.12.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TUI-Aktie
TUI: Trotz Kursrückschlag - kommt bald der Ausbruch?
TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt
Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Nachrichten zu TUI AG
Analysen zu TUI AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2025
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.2023
|TUI Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen