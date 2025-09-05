TUI Aktie News: TUI am Montagmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 8,23 EUR zu.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 8,23 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 8,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 419.242 TUI-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,30 EUR) erklomm das Papier am 18.08.2025. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 11,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,098 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,19 EUR.

TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 vorlegen. Am 16.12.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je TUI-Aktie.

