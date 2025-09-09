DAX23.774 +0,2%ESt505.390 +0,4%Top 10 Crypto15,79 +2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.986 +0,7%Euro1,1700 -0,1%Öl66,92 +0,6%Gold3.656 +0,8%
Aktie im Blick

TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Einbußen

10.09.25 12:05 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 8,09 EUR.

TUI AG
8,10 EUR -0,18 EUR -2,15%
Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 8,09 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,04 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 704.065 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 9,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2025). Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 12,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,098 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,19 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,20 Mrd. EUR – ein Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.12.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. TUI dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

