TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittag seitwärts

Die Aktie von TUI hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die TUI-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 8,06 EUR.

Die TUI-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 8,06 EUR an der Tafel. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,13 EUR an. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 8,01 EUR. Bei 8,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 396.616 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,49 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,098 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.12.2026 dürfte TUI die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

