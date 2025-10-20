DAX24.126 +1,2%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.281 +2,2%Euro1,1657 ±-0,0%Öl61,06 -0,5%Gold4.256 +0,2%
Aktienkurs im Fokus

TUI Aktie News: TUI am Mittag nahe Nulllinie

20.10.25 12:04 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von TUI. Kaum Ausschläge verzeichnete die TUI-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 7,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,37 EUR -0,01 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TUI-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 7,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 7,35 EUR. Bei 7,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 373.769 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 20,63 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,32 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,095 EUR je TUI-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TUI 0,10 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 16.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden

TUI-Aktie gewinnt: Zwei Neubau-Slots von Marella an TUI Cruises übertragen

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

