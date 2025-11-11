DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.468 -0,3%Bitcoin88.753 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,04 +1,5%Gold4.131 +0,4%
Blick auf Uber-Kurs

Uber Aktie News: Uber am Dienstagabend mit roter Tendenz

11.11.25 20:23 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Dienstagabend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Uber. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 93,58 USD abwärts.

Die Uber-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 93,58 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 92,98 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 93,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 949.172 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,98 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 59,33 USD fiel das Papier am 18.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 57,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 04.11.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 1,20 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 13,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 4,89 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
