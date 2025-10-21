DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.977 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1605 -0,4%Öl61,39 +0,7%Gold4.104 -5,8%
Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Uber im Fokus

Uber Aktie News: Uber steigt am Abend

21.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Uber gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 93,99 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 93,99 USD. Den Tageshöchststand markierte die Uber-Aktie bei 94,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,59 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 668.792 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 8,50 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Am 10.11.2026 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor

Alphabet-Aktie im Plus: Waymo-Robotaxis nehmen Kurs auf Europa

In eigener Sache

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
