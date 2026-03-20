DAX21.898 -2,2%Est505.387 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +3,3%Nas21.648 -2,0%Bitcoin61.324 +4,5%Euro1,1581 +0,2%Öl112,8 +3,0%Gold4.406 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Ultimatum treibt den Ölpreis: DAX mit düsterem Wochenstart unter 22.000 -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke
Ecolab (ECL): Der Blick auf den mutigen 4,75-Mrd.-USD-Coup im KI-Kühlungsmarkt stimmt sehr optimistisch! Ecolab (ECL): Der Blick auf den mutigen 4,75-Mrd.-USD-Coup im KI-Kühlungsmarkt stimmt sehr optimistisch!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Umsatzplus

HORNBACH schafft eigene Jahresprognose leidet aber unter hohen Kosten: Aktie fällt

23.03.26 11:40 Uhr
HORNBACH erfüllt Prognose - Aktie im Minus | finanzen.net

Ein Anstieg der Kosten hat dem Baumarkt- und Baustoffkonzern HORNBACH in den Wintermonaten zu schaffen gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HORNBACH Holding
75,60 EUR -3,80 EUR -4,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im gesamten Geschäftsjahr 2025/26 bis Ende Februar erreichte das Unternehmen zwar seine Finanzziele, wie es am Freitagabend überraschend im pfälzischen Bornheim mitteilte. Der Gewinn im Tagesgeschäft ging allerdings trotz höherer Erlöse zurück. An der Börse wurden die Neuigkeiten nach dem Wochenende schlecht aufgenommen. Die Aktie der HORNBACH-Aktie verlor am Montag auf XETRA zuletzt 2,90 Prozent auf 76,90 Euro. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier jetzt rund neun Prozent eingebüßt.

Wer­bung

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank wertete die Ergebnisse trotz allem als solide - gemessen an dem schwierigen Marktumfeld und einer gedämpften Verbraucherstimmung, vor allem in Deutschland. Trotz des gesunkenen operativen Gewinns seien die Zahlen etwas besser ausgefallen als am Markt erwartet, schrieb er.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende März stieg Hornbachs Umsatz nach vorläufigen Zahlen um knapp vier Prozent auf gut 6,4 Milliarden Euro. Damit lag er klar über dem Vorjahreswert von 6,2 Milliarden Euro.

Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) ging hingegen um knapp zwei Prozent auf 264,7 Millionen Euro zurück. Der Vorstand hatte ein Ergebnis etwa auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt, was nach Definition des Unternehmens eine Abweichung von fünf Prozent nach oben oder unten einschließt.

Wer­bung

Der Rückgang lag vor allem am vierten Geschäftsquartal mit den absatzschwachen Monaten Dezember bis Februar. In dieser Zeit konnte Hornbach die gestiegenen Kosten nicht vollständig ausgleichen. Der saisontypische bereinigte operative Verlust (bereinigtes Ebit) war mit 34,8 Millionen Euro deshalb sogar 14 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Ausführlichere Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr will der Konzern nach eigenen Angaben am 25. März veröffentlichen. Die endgültigen und geprüften Finanzergebnisse sollen am 19. Mai folgen.

BORNHEIM/PFALZ (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HORNBACH

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HORNBACH

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HORNBACH Holding, Nessluop / Shutterstock.com

Nachrichten zu HORNBACH Holding

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HORNBACH Holding

DatumRatingAnalyst
09:46HORNBACH AddBaader Bank
02.01.2026HORNBACH AddBaader Bank
22.12.2025HORNBACH HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.12.2025HORNBACH AddBaader Bank
09.12.2025HORNBACH HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09:46HORNBACH AddBaader Bank
02.01.2026HORNBACH AddBaader Bank
19.12.2025HORNBACH AddBaader Bank
08.12.2025HORNBACH BuyWarburg Research
08.12.2025HORNBACH AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
22.12.2025HORNBACH HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.12.2025HORNBACH HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025HORNBACH HaltenDZ BANK
10.10.2025HORNBACH HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025HORNBACH HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.05.2017Hornbach Holdequinet AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HORNBACH Holding nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen