UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit tendiert am Dienstagvormittag schwächer
Die Aktie von UniCredit gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UniCredit-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 66,62 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr ging es für die UniCredit-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 66,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die UniCredit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,61 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,61 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 51 UniCredit-Aktien den Besitzer.
Bei 69,92 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 4,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 34,50 EUR. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 48,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für UniCredit-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,29 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,48 EUR aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UniCredit am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 1,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. UniCredit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,99 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von UniCredit veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie
PayPal-Aktie steigt: Entschädigung für Händler nach Milliarden-Panne angekündigt
Alpha Bank- und UniCredit-Aktie tiefer: Italiener stocken Beteiligung an griechischer Bank auf
Aktien von Commerzbank und UniCredit leichter: Coba-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch UniCredit
Ausgewählte Hebelprodukte auf UniCredit
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UniCredit
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|24.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen