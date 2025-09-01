UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit tendiert am Dienstagvormittag schwächer

UniCredit im Fokus

Die Aktie von UniCredit gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UniCredit-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 66,62 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die UniCredit-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 66,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die UniCredit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,61 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,61 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 51 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Bei 69,92 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 4,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 34,50 EUR. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 48,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für UniCredit-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,29 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,48 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UniCredit am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 1,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. UniCredit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,99 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von UniCredit veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

