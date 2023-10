Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 40,54 GBP.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 40,54 GBP. Bei 40,42 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 55.199 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,83 GBP) erklomm das Papier am 29.04.2023. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 10,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,98 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 6,33 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,75 GBP für die Unilever-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 25.07.2023. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.750,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.782,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

