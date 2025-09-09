Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Unilever
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 46,18 GBP.
Um 09:07 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 46,18 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 46,18 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,37 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 31.674 Unilever-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 50,32 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 8,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 50,05 GBP.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,97 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|04.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
