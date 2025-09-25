JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

18:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern vor dessen Zahlen zum dritten Quartal./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:40 / BST

