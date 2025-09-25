DAX 23.739 +0,9%ESt50 5.500 +1,0%Top 10 Crypto 15,33 +0,5%Dow 46.256 +0,7%Nas 22.429 +0,2%Bitcoin 93.929 +0,6%Euro 1,1700 +0,3%Öl 69,98 +0,5%Gold 3.782 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1) Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
Unilever Aktien-Sparplan
50,54 EUR -0,48 EUR -0,94 %
STU
44,12 GBP -0,37 GBP -0,83 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 124,98 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B10RZP78

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

18:46 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
50,54 EUR -0,48 EUR -0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern vor dessen Zahlen zum dritten Quartal./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
54,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,12 £		 Abst. Kursziel*:
22,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,12 £		 Abst. Kursziel aktuell:
22,39%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,49 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

18:46 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Unilever Underperform RBC Capital Markets
11.09.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

dpa-afx Wirtschaftsaussichten TotalEnergies-Aktie unter Druck: Berenberg senkt das Kursziel und stuft die Aktie ab TotalEnergies-Aktie unter Druck: Berenberg senkt das Kursziel und stuft die Aktie ab
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Minus
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Plus
finanzen.net Börse Europa in Grün: Am Dienstagmittag Gewinne im STOXX 50
finanzen.net FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren
Zacks Shell (SHEL) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
Benzinga $1000 Invested In Shell 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Zacks Shell Joins Petrobras and Galp to Boost Sao Tome Exploration
Zacks Shell (SHEL) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
reNEWS Google appoints Shell to manage UK renewables
Zacks Shell Signs Long-Term U.S. LNG Supply Deal With Italian Firm Edison
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, Alibaba, Shell, Omega Flex and Weyco
Zacks Shell (SHEL) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen