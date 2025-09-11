Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag gefragt

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 46,47 GBP.

Um 09:07 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 46,47 GBP nach oben. Bei 46,58 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,58 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 28.847 Unilever-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,02 GBP) erklomm das Papier am 18.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 7,10 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,11 GBP. Dieser Wert wurde am 19.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,49 GBP je Unilever-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

