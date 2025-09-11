DAX23.632 -0,3%ESt505.366 -0,4%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.192 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,35 +0,1%Gold3.640 +0,2%
So entwickelt sich Unilever

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag gefragt

12.09.25 09:28 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag gefragt

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 46,47 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
53,52 EUR -0,20 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 46,47 GBP nach oben. Bei 46,58 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,58 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 28.847 Unilever-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,02 GBP) erklomm das Papier am 18.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 7,10 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,11 GBP. Dieser Wert wurde am 19.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,49 GBP je Unilever-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie tiefer: Unilever-Tochter Magnum kündigt neue Finanzziele an - IPO im Blick

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie höher: Veränderungen im oberen Management angekündigt

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
10.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
27.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
04.09.2025Unilever SellUBS AG
04.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.

