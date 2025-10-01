Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Unilever-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 44,00 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 44,00 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 44,07 GBP. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 43,99 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,07 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 33.440 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,10 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Mit einem Kursverlust von 2,02 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Unilever-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,32 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 2,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

