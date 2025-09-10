JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

08:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5400 Pence auf "Overweight" belassen. "Mehr Schönheit, mehr Wohlbefinden, mehr Körperpflege", titelte Celine Pannuti in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse mit Blick auf die neuen Schwerpunkte der Anlagestory. Sie geht bei dem Konsumgüterkonzern von mehr qualitativem Wachstum aus und dies rechtfertige eine Neubewertung der Aktien. Diese bleibt auf ihrer "Analyst Focus List"./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 22:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST

