Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,81 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Internet- und Mediensektor. Beim Essenslieferdienst Delivery Hero drehen sich die Fragen um aktuelle Trends in den verschiedenen Weltregionen, vor allem aber in Südkorea und den Märkten in der Region Nahost und Nordafrika./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,87 €
|Abst. Kursziel*:
58,48%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
25,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,16%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
