Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Internet- und Mediensektor. Beim Essenslieferdienst Delivery Hero drehen sich die Fragen um aktuelle Trends in den verschiedenen Weltregionen, vor allem aber in Südkorea und den Märkten in der Region Nahost und Nordafrika./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

