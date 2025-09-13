Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 46,11 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 46,11 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 45,93 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 46,28 GBP. Zuletzt wechselten 161.772 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,02 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,47 Prozent. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,49 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

