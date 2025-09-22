Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 44,19 GBP abwärts.
Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 44,19 GBP nach. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,94 GBP ab. Den London-Handel startete das Papier bei 44,32 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 757.448 Stück gehandelt.
Bei 49,37 GBP erreichte der Titel am 27.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 2,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,05 GBP.
Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,97 EUR je Unilever-Aktie belaufen.
