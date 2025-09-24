Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Donnerstagvormittag ins Minus

Unilever im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 44,36 GBP nach.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 44,36 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 44,34 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,40 GBP. Zuletzt wechselten via London 32.358 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 49,37 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 2,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,05 GBP aus.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen

Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie