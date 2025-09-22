Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 44,68 GBP.

Das Papier von Unilever konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 44,68 GBP. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,74 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,62 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.830 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 27.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,37 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,51 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 50,05 GBP angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

