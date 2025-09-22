DAX23.589 -0,1%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1754 -0,5%Öl68,41 +0,9%Gold3.765 ±0,0%
Notierung im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochmittag im Aufwind

24.09.25 12:05 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochmittag im Aufwind

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 44,59 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
51,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Unilever konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 44,59 GBP. Bei 44,74 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,62 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 232.919 Unilever-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 49,37 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,71 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.02.2025 Kursverluste bis auf 43,11 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,33 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,05 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 05.02.2026 gerechnet. Am 04.02.2027 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
27.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
10.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
04.09.2025Unilever SellUBS AG

