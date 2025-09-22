Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt
Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 44,67 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 44,67 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,79 GBP zu. Mit einem Wert von 44,62 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 782.274 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,37 GBP. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,52 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 3,49 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,05 GBP für die Unilever-Aktie.
Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
