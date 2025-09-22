Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 44,88 GBP zu.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 44,88 GBP zu. Bei 44,95 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 44,40 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 410.130 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 27.09.2024 auf bis zu 49,37 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 4,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 50,05 GBP.
Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,97 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
