Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 44,28 GBP.
Die Unilever-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 44,28 GBP abwärts. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 44,20 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,32 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.327 Stück gehandelt.
Am 27.09.2024 markierte das Papier bei 49,37 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 2,64 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 50,05 GBP.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,97 EUR im Jahr 2025 aus.
Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen
Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO
Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
