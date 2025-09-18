Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteidigt Stellung am Mittag

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 45,54 GBP.

Die Unilever-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 45,54 GBP an der Tafel. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,67 GBP aus. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 45,26 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,26 GBP. Zuletzt wurden via London 1.688.403 Unilever-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,37 GBP) erklomm das Papier am 27.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Bei einem Wert von 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,49 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,97 EUR je Aktie belaufen.

